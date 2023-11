436

Cinco pessoas ficaram feridas na queda de um foguete entre a noite desta quinta-feira (26) e a madrugada de sexta em Taba, um povoado egípcio na fronteira com Israel, em meio à guerra entre as forças israelenses e o grupo islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.



"No âmbito da escalada atual em Gaza, um foguete caiu em Taba, deixando cinco feridos e [causando] danos em um edifício residencial", reportou a rede AlQahera News, vinculada à inteligência egípcia. Testemunhas confirmaram à AFP a queda de um foguete nesta cidade situada no extremo noroeste da península do Sinai.