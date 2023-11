Sem seu artilheiro Guirassy, vice-líder Stuttgart enfrenta Hoffenheim pela 9ª rodada da Bundesliga

436

Verdadeira revelação neste início de temporada na Bundesliga, o Stuttgart (2º, 21 pontos), em uma campanha em que foi liderado pelo seu atacante Serhou Guirassy, vai medir o nível da dependência que tem em relação ao guineense, atual artilheiro do campeonato alemão e desfalque no sábado (28) contra o Hoffenheim devido a uma lesão.



Guirassy marcou 14 gols (mais da metade do total de sua equipe) nos primeiros oito jogos, um recorde na elite do futebol alemão.



Mas o jogador da seleção guineense, de 27 anos, se lesionou na coxa esquerda e ficará afastado dos gramados durante "várias semanas". Os jogadores comandados por Sebastian Hoeness terão de superar essa ausência em seu jogo contra a outra das revelações, o Hoffenheim (6º, 15 pontos) se quiserem assumir a liderança provisória.



Em outra partida no sábado, o Bayern (3º, 20 pontos) recebe o recém-promovido Darmstadt (12º, 7 pontos), com a notícia do possível retorno do goleiro e capitão Manuel Neuer, após dez meses e meio afastado dos gramados.



O Bayer Leverkusen (22 pontos), líder, e o Borussia Dortmund (4º, 20 pontos), invictos assim como o Bayern, jogam no domingo, respectivamente, contra Freiburg (8º) e Eintracht Frankfurt (7º).



--- Programação da 9ª rodada do campeonato alemão e classificação:



- Sexta-feira:



(15h30) Bochum - Mainz



- Sábado:



(10h30) B. Moenchengladbach - Heidenheim



Bayern de Munique - Darmstadt



Werder Bremen - 1. FC Union Berlin



Augsburg - Wolfsburg



Stuttgart - Hoffenheim



(13h30) RB Leipzig - Colônia



- Domingo:



(11h30) Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund



(13h30) Bayer Leverkusen - Freiburg



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Bayer Leverkusen 22 8 7 1 0 25 7 18



2. Stuttgart 21 8 7 0 1 25 8 17



3. Bayern de Munique 20 8 6 2 0 26 7 19



4. Borussia Dortmund 20 8 6 2 0 17 8 9



5. RB Leipzig 17 8 5 2 1 19 7 12



6. Hoffenheim 15 8 5 0 3 17 14 3



7. Eintracht Frankfurt 13 8 3 4 1 9 6 3



8. Freiburg 13 8 4 1 3 9 14 -5



9. Wolfsburg 12 8 4 0 4 11 11 0



10. Augsburg 8 8 2 2 4 15 19 -4



11. Heidenheim 7 8 2 1 5 12 20 -8



12. Darmstadt 7 8 2 1 5 13 22 -9



13. B. Moenchengladbach 6 8 1 3 4 14 19 -5



14. Werder Bremen 6 8 2 0 6 12 18 -6



15. 1. FC Union Berlin 6 8 2 0 6 11 17 -6



16. Colônia 4 8 1 1 6 7 15 -8



17. Bochum 4 8 0 4 4 6 21 -15



18. Mainz 2 8 0 2 6 7 22 -15