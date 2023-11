Messi é indicado ao prêmio de melhor estreante na MLS

436

Lionel Messi é um dos três finalistas do prêmio de de melhor estreante do ano da Major League Soccer (MLS), anunciado nesta quinta-feira (26) pela liga em que o craque argentino disputou apenas seis jogos na sua primeira temporada.



O atacante de 36 anos, que conquistou a Copa do Mundo com a Argentina no Catar-2022, impulsionou o Miami ao título da Leagues Cup em agosto, torneio que reúne times da MLS e da liga mexicana.



Na MLS, Messi disputou sua primeira partida no dia 26 de agosto. Ele começou como reserva e entrou no segundo tempo marcando um gol na vitória por 2 a 0 sobre o New York Red Bulls com que o time da Flórida encerrou uma sequência de 11 jogos sem vencer.



Apesar de elevar o nível do time, o argentino - afetado por uma lesão na perna na reta final da temporada - não conseguiu levar o Miami aos playoffs da liga.



Desde que se transferiu para o Inter Miami em julho, Messi tem sido uma fonte de renda para a MLS graças às vendas de camisas e ao seu papel em impulsionar as vendas de assinaturas para a temporada assim como a venda de ingressos em todos os lugares onde o time de Miami joga.



Os rivais de Messi na disputa pelo prêmio, concedido a jogadores que estrearam na liga este ano, são o atacante grego Giorgos Giakoumakis, do Atlanta United, e o meia alemão Eduard Lowen, do St. Louis City.



Messi também estava entre os jogadores indicados ao prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) da Major League Soccer, mas não ficou entre os três finalistas dessa categoria.