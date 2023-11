Famílias de reféns sobem o tom com governo de Israel

436

Famílias de reféns mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza alertaram nesta quinta-feira (26), em Tel Aviv, que sua paciência havia chegado "ao limite", e exigiram que o governo as receba.



"Acabou a paciência, agora vamos lutar", anunciou nesta noite o fórum pelas famílias dos reféns e desaparecidos. Segundo o Exército de Israel, as famílias de 224 reféns foram contactadas para que fossem informadas de que seus parentes estavam em poder do movimento islamita palestino Hamas.



"Exigimos que o gabinete de guerra fale conosco esta noite e nos diga como pensa em trazê-los. Intensificamos a luta, não esperamos mais que nos dirijam, lideramos a luta", declarou Meirav Leshem Gonen, mãe de Romi Gonen. "O governo está mudo há 20 dias, nós que fazemos tudo", lamentou Eyal Sheni, pai da soldado Roni Sheni, 19, refém ou desaparecida. "Peço uma coisa: que se mexam, que nos ajudem e assumam suas responsabilidades."



Reunidos em uma plataforma, "milhares de voluntários", incluindo especialistas da sociedade civil e reservistas da unidade de inteligência 8200, colaboram para registrar e localizar os reféns. As famílias, por sua vez, organizaram-se no Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos.