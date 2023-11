Olympique de Marselha e Lyon fazem duelo de gigantes em crise pela 10ª rodada da Ligue 1

436

A 10ª rodada da Ligue 1 apresenta um cardápio farto com vários jogos interessantes, como o Olympique de Marselha-Lyon em meio à crise esportiva que abala os dois tradicionais times, a visita do líder Monaco ao Lille e a do Paris Saint-Germain (3º) ao Brest.



O capitão do PSG, Marquinhos, pode chegar a 419 jogos pelo clube da capital se enfrentar o Brest no domingo. O zagueiro brasileiro pode superar o jogador com mais partidas pelos parisienses, Jean-Marc Pilorget (435) antes do final da temporada.



Na capital francesa desde 2013 quando veio da Roma, Marquinhos contou com a confiança dos diversos treinadores da 'era catari' e não se limitou apenas a defender, mas também marcou 38 gols.



Seu jogo de cabeça nas jogadas de bola parada pode oferecer soluções aos parisienses no domingo contra o Brest, time que tem surpreendido no início da temporada e que foi líder da Ligue 1 durante uma rodada e agora está em 5º com 15 pontos.



O duelo entre Marselha e Lyon deste ano é um confronto entre duas equipes em crise e obrigadas a vencer, com uma necessidade ainda maior por parte do Lyon, lanterna com apenas três pontos, após três empates, nas nove partidas que disputou.



O Marselha ainda não deixou completamente para trás o conflito entre seus dirigentes e suas associações de torcedores, que levou o técnico espanhol Marcelino a jogar a toalha. Seu sucessor, Gennaro Gattuso, com seu temperamento forte, parece ter afastado o pessimismo. Mas o OM, 8º, obteve apenas uma vitória em quatro jogos desde a chegada do italiano (derrotas contra Monaco e Nice, primeiro e segundo na Ligue 1, respectivamente).



Do outro lado, o Lyon continua imerso na crise que o presidente John Textor quis evitar ao demitir Laurent Blanc, apesar da chegada de Fabio Grosso. Ele chegou até a cancelar um treino na terça-feira, exigindo responsabilização no vestiário por vazamentos para a imprensa. Enquanto isso o time continua perdendo: no último fim de semana a derrota foi em casa para o Clermont.



E o Monaco de Adi Hütter não terá vida fácil quando visitar o Lille (4º), no domingo. Para esse duelo, os monegascos podem perder a liderança se o Nice (2º) vencer a partida de sexta-feira em sua visita ao Clermont (17º).



-- Programação da décima rodada da Ligue 1 (horário de Brasília):



- Sexta-feira:



(16h00) Clermont-Ferrand FC - Nice



- Sábado:



(12h00) Reims - Lorient



(16h00) Lens - Nantes



- Domingo:



(09h00) Brest - PSG



(11h00) Metz - Le Havre



Montpellier - Toulouse



Lille - Monaco



(13h05) Rennes - Strasbourg



(16h45) Olympique de Marselha - Lyon



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Monaco 20 9 6 2 1 23 12 11



2. Nice 19 9 5 4 0 10 4 6



3. PSG 18 9 5 3 1 20 7 13



4. Lille 15 9 4 3 2 12 10 2



5. Brest 15 9 4 3 2 9 8 1



6. Reims 14 9 4 2 3 15 12 3



7. Nantes 14 9 4 2 3 16 15 1



8. Olympique de Marselha 12 9 3 3 3 12 12 0



9. Rennes 11 9 2 5 2 15 12 3



10. Toulouse 11 9 2 5 2 11 10 1



11. Le Havre 10 9 2 4 3 10 12 -2



12. Lorient 10 9 2 4 3 15 19 -4



13. Strasbourg 10 9 3 1 5 8 14 -6



14. Lens 9 9 2 3 4 8 13 -5



15. Montpellier 8 8 2 3 3 12 11 1



16. Metz 8 9 2 2 5 8 16 -8



17. Clermont-Ferrand FC 5 8 1 2 5 7 13 -6



18. Lyon 3 9 0 3 6 7 18 -11