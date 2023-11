Hamas divulga lista de quase 7.000 mortos em bombardeios israelenses contra Gaza

436

O movimento islamista palestino Hamas publicou, nesta quinta-feira (26), os nomes de mais de 6.700 pessoas que constam em seu balanço de mortos nos bombardeios lançados por Israel contra Gaza, em represália ao violento ataque executado por milicianos islamistas em 7 de outubro.



A lista, com 6.747 nomes, foi publicada no dia seguinte às declarações do presidente americano, Joe Biden, que pôs em dúvida a confiabilidade deste balanço. O Hamas, que governa a Faixa de Gaza, informou que ainda esperava confirmar a identidade de outros 281 mortos.



Ao publicar esta lista, o Ministério da Saúde do Hamas destacou que o fazia precisamente devido aos comentários de Biden.



Ao ser perguntado sobre o número de mortos no conflito, Biden pôs em dúvida os números de vítimas civis apresentados pelos palestinos.



"Estou certo de que morreram inocentes, e é o preço de se fazer a guerra", disse o presidente americano. "Mas não confio no número divulgado pelos palestinos", acrescentou.



"A administração americana se desligou de todas as normas éticas, humanitárias e de valores fundamentais dos direitos humanos para se tornar porta-voz do ocupante [Israel] e questionar, com audácia, a veracidade dos balanços anunciados", afirmou o Ministério da Saúde do Hamas.



Por isso, o grupo "decidiu revelar os detalhes e os nomes ao mundo inteiro para que se conheça a verdade".



Os bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza são uma resposta ao sangrento ataque executado por comandos do Hamas, em 7 de outubro, em território israelense, onde mais de 1.400 pessoas - civis na maioria - morreram, segundo as autoridades de Israel.