Líder Tottenham abre rodada marcada pelo derby de Manchester

Depois da discreta temporada passada, o Tottenham visita o Crystal Palace (11º), nesta sexta-feira (27), para abrir a 10ª rodada da Premier League como líder, com dois pontos a mais que o Manchester City, que disputa o clássico contra o Manchester United no domingo.



Os Spurs (23 pontos) mudaram completamente de rumo desde a chegada de Ange Postecoglou, adepto do futebol de ataque contrário ao de Antonio Conte. James Maddison (cinco assistências) inspira uma equipe que não tem mais Harry Kane, formando uma poderosa dupla de ataque com Son Heung-Min (sete gols).



O atual campeão Manchester City (2º, 21 pontos), após encerrar uma sequência de duas derrotas no último final de semana, visita Old Trafford para enfrentar seu rival Manchester United (8º, 15 pontos), que após conseguir uma vitória épica na Liga dos Campeões contra o Copenhague (1-0) espera continuar subindo no campeonato inglês.



O Arsenal (3º), que tem 21 pontos assim como o City, visita o último colocado Sheffield United no sábado e o Liverpool (4º, 20 pontos) recebe o Nottingham Forest (15º) no domingo.



Em outra partida, o Newcastle (6º, 16 pontos), já sem o italiano Sandro Tonali após a suspensão de 10 meses devido a seu envolvimento com apostas esportivas, visita o Wolverhampton (12º) no sábado.



--- Programação da décima rodada da Premier League (horário de Brasília):



- Sexta-feira:



(16h00) Crystal Palace - Tottenham



- Sábado:



(08h30) Chelsea - Brentford



(11h00) AFC Bournemouth - Burnley



Arsenal - Sheffield United



(13h30) Wolverhampton - Newcastle



- Domingo:



(10h00) West Ham - Everton



(11h00) Aston Villa - Luton Town



Brighton - Fulham



Liverpool - Nottingham



(12h30) Manchester United - Manchester City



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Tottenham 23 9 7 2 0 20 8 12



2. Manchester City 21 9 7 0 2 19 7 12



3. Arsenal 21 9 6 3 0 18 8 10



4. Liverpool 20 9 6 2 1 20 9 11



5. Aston Villa 19 9 6 1 2 23 13 10



6. Newcastle 16 9 5 1 3 24 9 15



7. Brighton 16 9 5 1 3 22 18 4



8. Manchester United 15 9 5 0 4 11 13 -2



9. West Ham 14 9 4 2 3 16 16 0



10. Chelsea 12 9 3 3 3 13 9 4



11. Crystal Palace 12 9 3 3 3 7 11 -4



12. Wolverhampton 11 9 3 2 4 11 15 -4



13. Fulham 11 9 3 2 4 8 15 -7



14. Brentford 10 9 2 4 3 14 12 2



15. Nottingham 10 9 2 4 3 10 12 -2



16. Everton 7 9 2 1 6 9 14 -5



17. Luton Town 5 9 1 2 6 8 17 -9



18. Burnley 4 9 1 1 7 7 23 -16



19. AFC Bournemouth 3 9 0 3 6 6 20 -14



20. Sheffield United 1 9 0 1 8 7 24 -17