436

A Rússia está executando soldados que tentam se retirar de uma nova e sangrenta ofensiva no leste da Ucrânia, onde as forças russas sofreram perdas "significativas", informou a Casa Branca nesta quinta-feira (26).



"Temos informação de que o exército russo vem executando soldados que se negam a seguir ordens", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, durante um briefing à imprensa.