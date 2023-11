EUA anuncia nova ajuda militar à Ucrânia

436

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (26), um novo pacote de ajuda militar em apoio à contraofensiva liderada pelas forças ucranianas contra o Exército russo.



Essa assistência adicional, de cerca de 150 milhões de dólares (750 milhões de reais), abrange, principalmente, meios de defesa aérea, munições de artilharia e armas antitanques, segundo um comunicado do Departamento de Estado.



"As forças ucranianas estão lutando bravamente para reconquistar os territórios capturados pelas forças russas, e esse apoio adicional as ajudará a seguir progredindo", assegurou o secretário de Estado, Antony Blinken, citado no comunicado à imprensa.



O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, agradeceu a ajuda dos Estados Unidos em uma publicação nas redes sociais.



"À medida que o inverno se aproxima, fortalecer a defesa aérea é fundamental para proteger as cidades e a infraestrutura da Ucrânia", escreveu Zelensky no X, antigo Twitter.



"Agradeço a implementação dos nossos acordos com o presidente (Joe) Biden", acrescentou.



Em junho, a Ucrânia lançou uma vasta contraofensiva para recuperar os territórios ocupados pelo Exército russo no leste e no sul do país.



Até agora, os avanços têm sido muito limitados.



No total, Washington, que lidera a coalizão de países que apoiam militarmente a Ucrânia, destinou mais de 43 bilhões de dólares (mais de 215 bilhões de reais) em ajuda militar a Kiev desde que a Rússia invadiu seu vizinho, em fevereiro de 2022.



O presidente Joe Biden pediu ao Congresso 61,4 bilhões de dólares adicionais (cerca de 307 bilhões de reais), dos quais US$ 30 bilhões (aproximadamente 150 bilhões de reais) seriam destinados a armas, para seguir apoiando o esforço de guerra ucraniano.