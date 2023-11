436

O braço armado do movimento palestino Hamas anunciou, nesta quinta-feira (26), que "cerca de 50" reféns israelenses detidos na Faixa de Gaza morreram em consequência dos bombardeios israelenses desde o início da guerra deflagrada em 7 de outubro.



"As brigadas Al-Qassam estimam que o número de reféns sionistas que morreram na Faixa de Gaza como resultado dos bombardeios e dos massacres sionistas chegou a perto de 50", afirmou o movimento islâmico palestino, em uma mensagem no Telegram, uma informação que ainda não pôde ser verificada por meio de uma fonte independente.