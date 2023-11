Argentina segue liderando ranking da Fifa, à frente da França e do Brasil

436

A Argentina, que se sagrou tricampeã mundial na Copa do Catar-2022, continua no topo do ranking da Fifa, à frente da França e do Brasil, anunciou nesta quinta-feira (26) a entidade máxima do futebol mundial, após a última janela de jogos internacionais.



A "Albiceleste" tem 1.861,29 pontos, contra 1.853,11 dos "Bleus". O Brasil, terceiro colocado e que empatou com a Venezuela (1-1) e perdeu para o Uruguai (2-0) em seus últimos jogos das Eliminatórias para a Copa de 2026, é seguido de perto pela Inglaterra (4ª).



Bélgica e Portugal, que há duas semanas garantiram suas vagas na Euro-2024, estão em quinto e sexto, respectivamente.



Assim como Portugal, a Espanha ganhou duas posições no ranking e agora ocupa a oitava colocação.



A Croácia, terceira colocada no Mundial do Catar-2022, caiu quatro posições e agora está em 10º lugar.



Argentina e Brasil são as únicas seleções não europeias no Top-10.



O México é o décimo segundo e o Uruguai o 15º, logo à frente da Alemanha, sendo a Colômbia o outro representante sul-americano no top-20 (17ª).



--- Ranking mundial da Fifa de 26 de outubro de 2023:



1- Argentina



2- França



3- Brasil



4- Inglaterra



5- Bélgica



6- Portugal



7- Holanda



8- Espanha



9- Itália



10- Croácia



