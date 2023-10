Premiê húngaro alerta sobre suposta relação entre terrorismo e migração

436

Viktor Orban em reunião do Conselho Europeu (foto: Ludovic MARIN / AFP)

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, alertou nesta quinta-feira (26) sobre uma "relação clara entre atos de terrorismo e migração" e afirmou estar orgulhoso de manter canais de comunicação abertos com a Rússia.Ao chegar à sede de uma cúpula de líderes da União Europeia (UE) em Bruxelas, Orban disse esperar que "cada vez mais pessoas em Bruxelas vejam que existe uma relação clara entre atos de terrorismo e migração"."Aqueles que apoiam a migração também apoiam o terrorismo. Nós nos opomos ao terrorismo, e é por isso que não apoiamos a migração", expressou.Orban é um dos mais ferrenhos opositores a uma reforma da política migratória da UE. O bloco procura implementar um critério de solidariedade entre os países com aqueles que recebem os migrantes.Orban também defendeu sua "estratégia" de manter canais de diálogo funcionando com o governo russo."Mantivemos abertas todas as linhas de comunicação com os russos. Caso contrário, não haveria chance de paz", disse.Segundo Orban, "Rússia e Hungria têm um vizinho comum, que é a Ucrânia. É uma estratégia. Por isso, estamos orgulhosos disso. Gostaríamos de manter todos os canais de comunicação abertos".Orban teve uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, na China, em 17 de outubro, um encontro que foi duramente criticado nas capitais europeias.O presidente francês, Emmanuel Macron, chegou a comentar que a foto de Orban e Putin oferecia uma imagem que "não é positiva nem útil".