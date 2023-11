Cansados de protestar, opositores russos de Putin pegam em armas na Ucrânia

436

Em um barranco arenoso perto de Kiev, a capital ucraniana, soldados camuflados aprendem os rudimentos da guerra. Eles são russos e vieram lutar contra os seus compatriotas.



Estes homens pertencem a uma nova unidade, composta por cerca de cinquenta russos e conhecida como "Batalhão Siberiano", que se juntou ao Exército ucraniano.



"Decidi ir à Ucrânia para lutar contra a Rússia, contra o regime de (Vladimir) Putin, contra o imperialismo", explica um dos combatentes, conhecido como Grecha.



A guerra na Ucrânia atraiu voluntários estrangeiros de todos os cantos do mundo. A maioria deles ingressou na Legião Internacional, da qual o Batalhão Siberiano faz parte.



Com os rostos cobertos, os homens não querem revelar seus nomes verdadeiros. O grupo inclui russos, opositores ferrenhos do governo de Moscou e membros de grupos étnicos minoritários da Sibéria.



O Batalhão Siberiano não é a única unidade russa que luta ao lado da Ucrânia. Na primavera (hemisfério norte, outono no Brasil) passada, duas outras formações viraram notícia após breves incursões na fronteira russa: o Corpo de Voluntários Russos, que tem vínculos com a extrema direita e os hooligans, e a Legião da Liberdade da Rússia.



- "Perfeitamente legal" -



Sob condição de anonimato, o porta-voz da Legião Internacional não conta como os russos entram na Ucrânia. Indica apenas que alguns vêm em pequenos grupos e outros sozinhos.



"Não os colocamos no porta-malas dos carros", afirma. "Não são travessias ilegais. São perfeitamente legais", insiste o porta-voz.



Os recrutas estão sob contrato militar e não há prisioneiros de guerra, acrescenta.



Grecha nasceu na Crimeia, península ucraniana anexada pela Rússia em 2014, mas viveu quase toda a sua vida em Moscou, onde trabalhou como assistente médico.



"Devemos libertar a Ucrânia, a pátria onde nasci na Crimeia, é o meu sonho", diz ele, que participou das manifestações da oposição russa contra a guerra, mas que foram "inúteis" em sua opinião.



"Atualmente, na Rússia existe uma ditadura", estima.



"Não estou preso, não sou agente estrangeiro, mas tenho a impressão de que o Estado concede cada vez menos liberdades aos seus cidadãos", explica.



Este homem deixou a Rússia em 2022 e tentou viajar para a Ucrânia, mas "no início não havia organização, não havia informação sobre como entrar".



Ele passou por países que não exigem vistos dos russos, até fundar uma organização chamada Conselho Cívico, que recruta homens para o Batalhão Siberiano, em Varsóvia.



- "Precisamos da vitória da Ucrânia" -



Segundo Grecha, a organização concordou em levá-lo, junto com sua esposa, para a Ucrânia. "Esperei em países terceiros, até que em um dia maravilhoso me escreveram (...) nos deram um itinerário e foi assim que entramos na Ucrânia", conta.



Seus pais não sabem que ele se alistou. "Temos opiniões diferentes sobre esta guerra. Já conversamos várias vezes sobre isso e sempre acabamos discutindo".



Outro combatente, que se autodenomina Chved, diz que deixou a Rússia há mais de dez anos "devido à perseguição política" e vive na Suécia desde 2011.



"Participei durante muito tempo em ações antigovernamentais e anti-Putin e fui forçado a emigrar", conta este homem, que se define como "anarquista".



Outros russos que se juntaram ao Batalhão Siberiano incluem o ativista anti-Kremlin Ildar Dadin.



"Nesta guerra, a Ucrânia está do lado da liberdade do povo", diz Chved, que luta desde o verão passado em outra unidade.



"O que temos de fazer agora é derrotar a Rússia de Putin", afirma, esperando que isto desencadeie uma mudança política na Rússia e em Belarus, aliado de Moscou. "E para isso precisamos da vitória da Ucrânia", conclui.