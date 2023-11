436

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, sob controle do movimento islamista palestino Hamas, anunciou nesta quinta-feira (26) que 7.028 pessoas morreram no território desde o início da guerra com Israel em 7 de outubro.



O balanço de mortos inclui 2.913 crianças, segundo o ministério. Além disso, 18.484 pessoas ficaram feridas nos bombardeios israelenses executados em resposta à ofensiva do Hamas, segundo o balanço mais recente.