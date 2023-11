Premiê da Armênia espera acordo de paz com Azerbaijão 'nos próximos meses'

436

O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinian, afirmou nesta quinta-feira (26) que espera um acordo de paz com o Azerbaijão "nos próximos meses", após a vitória militar deste país em setembro contra os separatistas armênios no território de Nagorno-Karabakh.



"Atualmente trabalhamos com o Azerbaijão em um projeto de acordo de paz e na regulamentação das nossas relações. Espero que este processo termine com sucesso nos próximos meses", afirmou Pashinian em um discurso em um fórum econômico internacional na capital georgiana, Tbilisi.



Pashinian disse, ainda, esperar progressos "em um futuro próximo" para reabrir "aos cidadãos de países terceiros e titulares de passaportes diplomáticos" a fronteira entre Armênia e Turquia, fechada desde a década de 1990.



O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, já havia afirmado que um acordo com a Armênia poderia ser assinado antes do final do ano.



Em setembro, o Azerbaijão conquistou uma vitória militar meteórica contra os separatistas armênios em Nagorno-Karabakh, uma região montanhosa localizada dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, mas que escapava ao seu controle desde a desintegração da União Soviética no final dos anos 1980 e início dos anos 1990.



Antes da vitória, Azerbaijão e Armênia travaram duas guerras pelo controle de Nagorno-Karabakh, a primeira quando a URSS se desintegrou e a segunda no final de 2020, vencida pelo Azerbaijão.