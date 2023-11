436

A imprensa dos Estados Unidos noticiou que pelo menos dez pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um ataque a tiros na cidade de Lewiston, no estado do Maine, na noite desta quarta-feira (35), e a polícia informou que o atirador está em fuga.



A CNN cifrou o número de mortos em 16. A incidente ocorreu em uma pista de boliche, segundo a ABC News, que também reportou tiros em um bar local e em um centro de distribuição do Walmart.