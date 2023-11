Petróleo fecha em alta com mercado de olho na guerra Israel-Hamas

436

Os preços do petróleo se recuperaram nesta quarta-feira (25), depois de várias sessões em queda, em reação às informações sobre o conflito no Oriente Médio e a publicação das reservas nos Estados Unidos.



Em Londres, o barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em dezembro, registrou alta de 2,33%, a 90,13 dólares.



Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e para entrega no mesmo mês, subiu 1,97%, a 85,39 dólares.



O mercado reagiu inicialmente em baixa à informação de que os estoques comerciais de petróleo bruto nos Estados Unidos subiram levemente ao invés de caírem, como era esperado.



Estas reservas, que diminuíram fortemente na semana anterior, se recuperaram parcialmente na semana encerrada em 20 de outubro, com aumento de 1,4 milhão de barris, a 421,1 mb.



Os analistas esperavam uma redução de 450.000 barris, segundo o consenso reunido pela agência Bloomberg.



Os estoques de gasolina, enquanto isso, aumentaram em 200.000 barris, enquanto era esperada uma redução de 1,2 mb.



Em seguida, os preços começaram a subir.



"Houve comentários do presidente americano, Joe Biden, sobre ações de colonos israelenses contra os palestinos", lembrou o analista John Kilduff, da Again Capital.



Biden disse que os ataques dos colonos israelenses a palestinos na Cisjordânia deviam "parar agora".



Os temores de que a guerra entre Israel e o Hamas se espalhe para países vizinhos continuam diminuindo, em vista "de um esforço diplomático concertado", comentou John Evans, analista da PVM Energy.