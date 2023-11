PSG vence Milan (3-0) e assume liderança do Grupo F da Champions; Dortmund derrota Newcastle

436

O Paris Saint-Germain assumiu a liderança do Grupo F da Liga dos Campeões ao derrotar o Milan por 3 a 0 nesta quarta-feira (25), recuperando-se rapidamente da goleada sofrida diante do Newcastle (4 a 1) na segunda rodada.



Os gols de Kylian Mbappé (32'), Randal Kolo Muani (53') e Kang-in Lee (89') bastaram para o PSG bater o time 'rossonero', que fica na lanterna da chave com 2 pontos.



"Estamos muito orgulhosos do nosso desempenho", disse Kolo Muani à emissora Canal Plus após a partida. "Vencer estes jogos dá confiança a todos e precisamos continuar assim", acrescentou.



O vice-líder é o Newcastle, que também nesta quarta foi derrotado pelo Borussia Dortmund por 1 a 0 na Inglaterra.



Já o técnico Stefano Pioli lamentou o resultado. "Obviamente não estamos numa boa posição", admitiu.



"Esperava que o Newcastle não vencesse o Dortmund porque isso nos ajudaria, mas não podemos apenas esperar que outros resultados sejam favoráveis´para nós", alertou o treinador.



Em um jogo de reencontros, como o do goleiro Gianluigi Donnarumma com o Milan, o primeiro confronto entre os irmãos Lucas (PSG) e Theo (Milan) em suas carreiras, e os vários jogadores franceses vice-campeões mundiais em ambas as equipes, o time parisiense abriu o placar em uma finalização rasteira de Mbappé (32').



Depois de um gol anulado de Ousmane Dembelé por uma falta do uruguaio Manuel Ugarte na origem do lance, Kolo Muani fez o segundo do PSG aproveitando rebote do goleiro Mike Maignan (53').



No minuto final, o sul-coreano Kang-in Lee fez seu primeiro gol com a camisa do clube francês para selar a boa vitória sobre o Milan, que não tinha sido vazado nas duas primeiras rodadas da Champions.



- Primeira vitória do Dortmund -



O meia Felix Nmecha marcou o único gol na vitória do Borussia Dortmund sobre o Newcastle, também pelo Grupo F. O time inglês teve a chance de empatar mas a trave salvou os alemães nas duas ocasiões na reta final.



A primeira vitória do Dortmund nessa que é considerada a chave mais difícil do torneio coloca o Dortmund à frente do Newcastle no confronto direto, com as duas equipes com quatro pontos.



O Newcastle retornou à Liga dos Campeões pela primeira vez em 20 anos em grande estilo, goleando o PSG por 4 a 1, três semanas atrás. Mas os 'Magpies' tiveram um merecido choque de realidade depois de um desempenho surpreendentemente fraco.



"Eles foram bons taticamente e nos causaram problemas nas áreas centrais. No segundo tempo fomos muito melhores e infelizmente a bola não entrou", disse o técnico Eddie Howe à TNT Sports.