Rebeca Andrade ganha seu 2º ouro no Pan na trave de equilíbrio; Flávia Saraiva é prata

436

A ginasta brasileira Rebeca Andrade se despediu dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 com sua segunda medalha de ouro nesta quarta-feira (25), ao vencer a final da trave de equilíbrio.



A prata ficou com a também brasileira Flávia Saraiva.



Rebeca, de 24 anos, venceu a disputa na trave de equilíbrio com uma pontuação de 14.166, à frente dos 14.033 pontos de Flávia.



A medalha de bronze ficou com a canadense Ava Stewart, que fez 13.900 pontos.



Na terça-feira, Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro no salto, aparelho em que foi campeã no Mundial da Antuérpia, no início de outubro, superando a estrela americana Simone Biles.



No Pan de Santiago, a brasileira também conseguiu duas pratas: uma nas barras assimétricas e outra na prova feminina por equipes.



Barra de equilíbrio feminina:



1. Rebeca Andrade (BRA) - ouro



2. Flávia Saraiva (BRA) - prata



3. Ava Stewart (CAN) - bronze