Barcelona vence Shakhtar (2-1) e segue 100% na Champions

436

Apesar da série de desfalques por lesão e da proximidade do clássico contra o Real Madrid no fim de semana pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona venceu o Shakhtar Donetsk por 2 a 1 nesta quarta-feira (25) e se manteve com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões.



Além de Robert Lewandowski, Pedri, Raphinha, Jules Koundé, Frenkie De Jong e Sergi Roberto, que estão no departamento médico, o técnico Xavi Hernández também não pôde contar com o meia-atacante Gavi, suspenso.



Ferran Torres (28') e Fermín López (36') marcaram os gols do Barça no primeiro tempo, antes de Georgiy Sudakov (62') descontar para os ucranianos na etapa final.



"A verdade é que foi um jogo difícil para nós, contra uma boa equipe, mas fico feliz pela vitória e por ter ajudado o time com um gol (...) Sofremos um pouco, mas conseguimos os três pontos", declarou López em entrevista à plataforma Movistar+ após a partida.



Com 9 pontos em três rodadas no Grupo H, o time catalão está próximo de garantir vaga nas oitavas de final da Champions, algo que não conseguiu nas duas edições anteriores.



O Barcelona não começava com três vitórias seguidas no principal torneio europeu de clubes desde a temporada a última da "era Messi".



O vice-líder da chave é o Porto, que chegou aos 6 pontos ao golear o lanterna Royal Antwerp por 4 a 1 na Bélgica. O Shakhtar é o terceiro com 3 pontos.



Barça e Shakhtar Donetsk voltarão a se encontrar na quarta rodada, no dia 7 de novembro, com o time ucraniano como mandante no Volksparkstadion, em Hamburgo (Alemanha), já que não pode jogar na Ucrânia por conta da guerra no país.



Mas antes de pensar nesse duelo, os 'blaugrana' voltam todas as atenções para o clássico contra o Real Madrid, no próximo sábado, com a missão de tirar o time merengue da liderança de LaLiga.