Guilherme Costa conquista 4º ouro na natação do Pan de Santiago

436

O nadador brasileiro Guilherme Costa conquistou sua quarta medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago nesta quarta-feira (25), ao vencer a final dos 1.500 metros estilo livre.



Com o tempo de 15:09.29, Guilherme chegou à frente do americano John William Gallant (15:12.94), que ficou com a prata, e do venezuelano Alfonso Mestre (15:19.69), que levou o bronze.



O brasileiro também foi campeão no Pan nas provas de revezamento 4x200 livre, nos 400m livre e nos 800m livre.



--- Resultados da natação dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 desta quarta-feira:



- 1.500m livre masculino



1. Guilherme Costa (BRA) - ouro



2. John William Gallant (EUA) - prata



3. Alfonso Mestre (VEN) - bronze