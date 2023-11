Pérez admite que vive sua temporada mais difícil na Red Bull

436

Às vésperas do Grande Prêmio do México de Fórmula 1, que será realizado no próximo fim de semana, o piloto mexicano Sergio Pérez admitiu que este foi seu ano mais difícil desde que chegou à Red Bull, em 2021.



"Esta temporada foi a mais complicada porque comecei lutando pelo campeonato e depois não tive regularidade", disse Pérez em entrevista na Cidade do México nesta quarta-feira (25).



Apesar de estar atualmente na segunda colocação no mundial de pilotos, 'Checo' reconheceu que teve problemas para extrair o melhor do modelo RB 19 da equipe austríaca.



"Tínhamos um grande carro, mas era cada vez mais difícil para mim tirar o máximo com os ajustes, isso complicou a temporada com muito altos e baixos", explicou.



Mesmo com os problemas, Pérez acredita que pode ter sua melhor atuação no ano correndo em casa.



"Depois do Catar [terminou em décimo], onde tive meu pior fim de semana, ficamos na fábrica trabalhando muitos dias e muito duro, e tivemos um progresso muito bom. Em Austin [terminou em quarto], não conseguimos mostrar 100%. Neste fim de semana devemos mostrar que progredimos muito", disse o mexicano.



O ano também foi marcado por algumas polêmicas, principalmente com Helmut Marko, consultor da Red Bull.



No início de setembro, Marko fez um comentário xenofóbico em relação a Pérez e o comparou a seu companheiro de equipe, o holandês Max Verstappen.



"Vamos lembrar que ele é sul-americano e é por isso que sua cabeça não está tão focada quanto a de Max", disse Marko na ocasião.



Ao longo do ano, Pérez e Verstappen melhoraram sua relação como companheiros, mas a temporada teve momentos de tensão entre ambos.



Sobre as polêmicas com Marko e Verstappen, o mexicano disse que, "no mundo da Fórmula 1, muitas coisas são especuladas, e nesta temporada eu aprendi a focar no que tenho que fazer, no que eu posso controlar e mudar, em ser melhor piloto e aproveitar o carro da melhor forma possível. O resto, para mim, não importa. O importante é o que eu faço na pista e o trabalho com a minha equipe".



Com duas vitórias e oito pódios na temporada, Pérez tentará no GP do México aumentar, ou pelo menos manter, a vantagem de 39 pontos sobre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) na luta pelo vice-campeonato no Mundial de pilotos.