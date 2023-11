436

O chefe da Casa Branca, Joe Biden, instou o recém-eleito presidente republicano da Câmara de Representantes a votar "rapidamente" os recursos para Israel e Ucrânia, respectivamente em conflito com o grupo islamita palestino Hamas e a Rússia.



"Devemos agir rapidamente para abordar nossas necessidades de segurança nacional e evitar um 'shutdown' (paralisia do governo federal) dentro de 22 dias", disse Biden em um comunicado, no qual cumprimentou Johnson. "Embora tenhamos desavenças reais sobre temas importantes, deveria haver um esforço mútuo para encontrarmos pontos em comum sempre que pudermos", destacou.