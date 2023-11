Netanyahu diz que terá que dar explicações por ataque do Hamas a Israel

436

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, admitiu pela primeira vez, nesta quarta-feira (25), que terá que dar "respostas" às falhas de segurança evidenciadas pelo ataque sangrento contra Israel, executado em 7 de outubro por combatentes do Hamas a partir de Gaza.



"As falhas serão examinadas e todos terão de dar respostas, inclusive eu. Mas isso acontecerá mais tarde", declarou o dirigente conservador em um discurso televisionado.



"Como primeiro-ministro, tenho a responsabilidade de garantir o futuro do país", acrescentou, em um momento em que Israel prepara uma possível invasão por terra da Faixa de Gaza.



"Estamos preparando uma incursão terrestre", confirmou o mandatário.



"Não posso dizer quando, como ou quantos [militares] haverá, nem as medidas que estamos levando em conta" para iniciar a invasão, acrescentou.



Israel, que mobilizou 360.000 reservistas a se posicionarem em frente à fronteira com Gaza, bombardeia incessantemente o enclave há mais de duas semanas.



Segundo o balanço israelense, 1.400 pessoas, em sua grande maioria civis, morreram na incursão realizada pelo Hamas.



O movimento, que governa Gaza, aponta, por sua vez, a morte de 6.500 pessoas, incluídas 2.700 crianças, nos bombardeios israelenses.