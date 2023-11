436

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, admitiu nesta quarta-feira (25) pela primeira vez que terá de dar "respostas" às falhas de segurança evidenciadas pelo ataque mortal cometido em 7 de outubro por combatentes do Hamas a partir de Gaza.



"As falhas serão examinadas e todos terão de dar respostas, inclusive eu. Mas isso acontecerá mais tarde. Como primeiro-ministro, tenho a responsabilidade de garantir o futuro do país", declarou o líder conservador em um discurso na televisão, em um momento em que Israel prepara uma possível invasão da Faixa de Gaza.