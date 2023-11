Furacão atinge Acapulco com ventos de 270 km/h e tempestades; veja

436

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, alertou para que a população procure locais seguros (foto: (Reprodução/X/@ClintonHaVi))

O furacão Otis atingiu a costa oeste do México no fim da terça-feira (24/10) com ventos de até 270 km/h e fortes chuvas. O fenômeno passou de tempestade tropical para um furacão de categoria 5 (nível máximo na escala Saffir-Simpson) em apenas 12 horas. Na manhã desta quarta-feira (25/10), o furacão tocou o solo da região de Acapulco e regrediu para a categoria 4. Entretanto, apesar do enfraquecimento, o fenômeno ainda pode causar impactos devastadores.

A previsão é a de que, nas próximas horas, ocorram ventos "extremamente destrutivos" e fortes tempestades que podem ocasionar inundações e deslizamentos de terra. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, alertou para que a população procure locais seguros. "Concorde em se mudar para abrigos, ficar em locais seguros: longe de rios, córregos, barrancos e ficar alerta", disse.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver casas alagadas e destruídas, hotéis tomados pela água e até mesmo pacientes em hospitais tentando resistir aos ventos.

O governo do estado de Guerrero, onde fica Acapulco, decretou alerta máximo, suspendeu as aulas e adiou a apresentação de um relatório anual de gestão, para focar nos trabalhos de prevenção em relação ao fenômeno climático. O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) emitiu alerta apontando risco de chuvas intensas em sete estados do México. Ainda não informações sobre mortos e feridos no país.

Recentemente, o México já vinha sofrendo com impactos de outros fenômenos. Na segunda-feira (23/10), o ciclone Norma deixou três mortos no estado de Sinaloa. Há duas semanas, a passagem do poderoso furacão Lidia, que chegou à categoria 4, com ventos de 249 km/hora, deixou ao menos dois mortos nos estados de Jalisco e Nayarit.

Com informações da AFP