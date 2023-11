436

O ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, visitou a frente de batalha no leste da Ucrânia, anunciou o Exército russo em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (25).



Shoigu visitou o posto de comando "Vostok" no leste da Ucrânia, onde os comandantes militares apresentaram um relatório sobre a situação na frente de batalha e os preparativos para o inverno (hemisfério norte, verão no Brasil).



A viagem acontece no momento em que o Exército russo efetua uma ofensiva ao redor da cidade industrial de Avdiivka, no leste.



A viagem anterior de Shoigu à frente de operações na Ucrânia havia acontecido em agosto.