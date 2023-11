Furacão Otis toca o solo na região mexicana de Acapulco

436

O potente furacão Otis, de categoria 5 (nível máximo na escala Saffir-Simpson), tocou o solo nesta quarta-feira (25) na região do balneário de Acapulco, no Pacífico mexicano, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.



O fenômeno, com ventos sustentados de 270 e considerado potencialmente catastrófico, atingiu a costa às 0h25 (3h25 de Brasília) e se avançava a uma velocidade de 17 segundo o relatório do NHC.



Segundo a previsão do NHC, o furacão "perderá força rapidamente" em seu deslocamento pelo estado de Guerrero (sul), caracterizado por uma geografia montanhosa, e poderia dissipar-se ainda na quarta-feira.



Antes da chegada do furacão, Acapulco e outras áreas de impacto organizaram cortes preventivos de energia elétrica. O porto estava sem luz no momento em que os ventos e a chuva se tornaram mais intensos.



O fenômeno ganhou uma força inesperada em poucas horas, pois ao meio-dia de terça-feira ainda era uma tempestade tropical, o que pegou de surpresa as autoridades e os moradores dos estados afetados, em particular Guerrero.



"A previsão era de categoria um quando impactasse o solo", disse o secretário de Proteção Civil de Guerrero, Roberto Arroyo, ao canal Milenio TV,.