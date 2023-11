Justiça do Panamá ratifica condenação de Martinelli

436

Um tribunal do Panamá ratificou a pena de quase 11 anos de prisão imposta por lavagem de dinheiro ao ex-presidente Ricardo Martinelli, que pretende disputar as eleições presidenciais em 2024, apesar de seus problemas legais, anunciou nesta terça-feira (24) o Judiciário.



Segundo a resolução, divulgada pela imprensa local, o Tribunal Superior de Liquidação de Causas Penais decidiu "confirmar a sentença" contra Martinelli, que ainda poderá apresentar um recurso de cassação ante a Suprema Corte de Justiça.



Martinelli (2009-2014) havia apelado da sentença que o condenou em julho a 128 meses de prisão e multa de US$ 19 milhões.



O ex-presidente foi condenado por ter comprado em 2010 a maioria das ações da Editora Panamá América por meio de um esquema complexo de sociedades, no qual várias empresas depositaram um total de 43,9 milhões de dólares. O dinheiro seria proveniente do pagamento de comissões, de até 10% sobre o contrato original, por obras de infraestrutura durante o governo Martinelli.



O ex-presidente foi julgado de 23 de maio a 2 de junho por esse caso, conhecido como "New Business", nome de uma das sociedades usadas no esquema.



Martinelli, 71, enfrentará outro julgamento, em julho de 2024, por lavagem de dinheiro envolvendo a empreiteira brasileira Odebrecht.



O ex-presidente quer vencer as eleições de maio de 2024, embora não se saiba se ele poderá participar, devido a seus problemas na Justiça. Ele afirma que é vítima de uma perseguição política que busca evitar que ele se candidate.