Petróleo perde terreno por preocupações sobre economia mundial

Os preços do petróleo recuaram, nesta terça-feira (24), devido às preocupações do mercado sobre a evolução da economia mundial.



O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em dezembro, caiu 1,95%, para 88,07 dólares em Londres.



Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e para entrega também em dezembro, recuou 2,04%, para 83,74 dólares em Nova York. Em três sessões, o WTI perdeu mais de 6%.



"O movimento corresponde à visão de um conflito localizado", que não vai se expandir, comentou em nota Daniel Ghali, do banco de investimentos TD Securites, sobre a guerra entre Israel e Hamas.



"Isso afasta a ameaça de um conflito entre Irã e Estados Unidos", segundo Robert Yawger, do banco de investimentos Mizuho.



Os preços foram então influenciados por uma série de indicadores ruins de atividade, em particular na Europa, segundo Robert Yawger.



Além disso, o petróleo sofreu pelas previsões do mercado sobre o relatório da Agência de Informação sobre Energia dos Estados Unidos (EIA), esperado para esta quarta-feira, que projeta um aumento sensível das reservas comerciais de petróleo.