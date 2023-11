Otis vira furacão de categoria 3 no Pacífico mexicano

436

A tempestade Otis se tornou, nesta terça-feira (24), um furacão de categoria 3 no Pacífico mexicano, com ventos superiores a 200 enquanto avançava para a costa sudoeste do país, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).



"Otis é um furacão de categoria 3, na escala de ventos de Saffir-Simpson (até 5). Está previsto que ganhe força adicional e se torne um furacão de categoria 4, extremamente perigoso, quando seu olho atingir a costa", na madrugada desta quarta-feira, ressaltou o NHC, acrescentando que às 21h GMT (18h de Brasília) desta terça-feira, o fenômeno meteorológico se encontrava 185 km ao sul de Acapulco, um dos principais destinos turísticos do México.



O governo do estado de Guerrero, onde fica Acapulco, suspendeu as aulas e adiou a apresentação de um relatório anual de gestão, para focar nos trabalhos de prevenção. Autoridades da Defesa Civil percorriam os locais que serão habilitados como abrigos, informou o governo.



"O mais importante é reforçar a coordenação com as autoridades (...) e as Forças Armadas, com o objetivo claro de buscar o bem-estar das pessoas e evitar riscos", disse a governadora Evelyn Salgado, citada em um boletim.



Militares patrulham as áreas próximas da costa de Acapulco, observou uma colaboradora da AFP.



Também foi reportada a suspensão dos trabalhos para os funcionários públicos estaduais, enquanto os cidadãos foram convocados a atender as recomendações oficiais.



O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) mantém em alerta uma faixa de quase 500 km, entre Punta Maldonado e Zihuatanejo, em Guerrero, bem como parte a costa do estado vizinho de Oaxaca (sul).



Também emitiu alertas de chuvas intensas e ventos em sete estados do sul e do centro do país.



Na segunda-feira, a tempestade Norma, que de dissipou, deixou três mortos ao impactar o estado de Sinaloa (noroeste), depois que tocou o solo no fim de semana como furacão no sul da península turística da Baixa Califórnia, onde só causou danos materiais.



Há duas semanas, a passagem do poderoso furacão Lidia, que chegou à categoria 4 (com ventos de hasta 249 deixou ao menos dois mortos nos estados ocidentais de Jalisco e Nayarit.



Por suas amplas faixas costeiras no Pacífico e no Atlântico, o México é um dos países mais vulneráveis à ocorrência de furacões, registrando ao menos uma dezena destes fenômenos por ano e todos com potencial de se tornar grandes ciclones.