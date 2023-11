Rodrygo marca, Real Madrid vence Braga (2-1) e fica perto das oitavas da Champions

436

O Real Madrid ficou mais perto da classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões depois de vencer o Braga fora de casa por 2 a 1 nesta terça-feira, com Rodrygo encerrando seu jejum particular de gols.



Os gols do brasileiro (16') e do inglês Jude Bellingham (61') mantiveram o gigante madrilenho na liderança do grupo C, com três pontos a mais que o segundo colocado Napoli, que nesta terça-feira venceu por 1 a 0 o último colocado, o alemão Union Berlin.



Uma nova vitória no próximo jogo, no Santiago Bernabéu, contra a equipe portuguesa, que descontou com um gol de Álvaro Djalo (63'), garante a vaga dos 'merengues' nas oitavas da principal competição continental de clubes da Europa.



Num jogo em que o Real Madrid teve dificuldades de se encontrar, Rodrygo acabou com a seca que o acompanhava desde o início da temporada.



O atacante do Real Madrid pôs fim ao seu jejum de 11 jogos: estava sem marcar desde 12 de agosto, na primeira rodada do Campeonato Espanhol, contra o Athletic Bilbao.



O brasileiro, que parecia um tanto ansioso nas últimas partidas, mandou a bola para as redes após receber um passe da esquerda do compatriota Vinícius Júnior (16'), para sua tranquilidade e de sua equipe.



"O gol foi importante para nós porque abriu o jogo. Para ele [Rodrygo] também é muito importante, vai ajudá-lo nos próximos jogos", disse após a partida o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti.



- Real Madrid acorda -



Foi o segundo gol de Rodrygo nesta temporada que serviu para abrir o caminho da vitória do Real Madrid, que no início da partida esbarrou em um Braga valente que chegou a pressionar.



A equipe local, terceira do grupo, três pontos atrás do Napoli, esperava somar um ponto diante dos merengues, que se animaram após o gol.



O Real Madrid controlou a posse de bola, diante de uma equipe do Braga que parecia desacelerar, mas não desistiu de atacar com as chegadas de Djalo pela ponta e as aparições na área de Ricardo Horta e Simon Banza.



A equipe merengue cercou a área do goleiro Matheus impulsionada pelas chegadas de Vini e Rodrygo, os jogadores mais atuantes do Real Madrid. A dupla brasileira aproveitou a velocidade para atacar pelas pontas.



Vinícius, vaiado sempre que tocava na bola, teve a chance de ampliar com um chute cruzado defendido por Matheus (27').



O Real Madrid teve que esperar até o segundo tempo para Jude Bellingham fazer 2 a 0 com um chute colocado da entrada da área (63').



O inglês marcou seu terceiro gol em três jogos na Liga dos Campeões, mas acabou deixando o campo lesionado já perto do final, sendo substituído por Lucas Vázquez (87').



- Pressão portuguesa -



O gol trouxe uma descontração à equipe merengue, e o Braga aproveitou para diminuir numa jogada rápida em que Banza deixou a bola na área para Djalo, que concluiu para a rede (63').



O gol animou os donos da casa, que começaram a pressionar e repelir um Real Madrid desnorteado, que só conseguia sair com bolas longas para explorar a velocidade dos atacantes.



O Braga, que no último jogo da Liga dos Campeões, contra o Union Berlin, havia vencido de virada por 3 a 2, acreditou na possibilidade de repetir o feito e atacou o gigante espanhol, que ficou em apuros.



Ricardo Horta poderia ter empatado com um chute da altura da marca do pênalti que Kepa Arrizabalaga (70') desviou para escanteio.



O Real Madrid sofreu, mas conseguiu somar três pontos que também lhe dão moral para o próximo clássico contra o Barcelona, no sábado, em LaLiga.



"É sempre bom vencer e reforçar a confiança antes dos grandes jogos que vamos ter na temporada", comentou Vinícius Júnior depois da vitória.