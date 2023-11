Inter de Milão vence Salzburg (2-1) em casa e segue invicta na Champions

436

A Inter de Milão segue invicta na Liga dos Campeões, depois de vencer em casa o austríaco RB Salzburg (2-1), nesta terça-feira (24), pela 3ª rodada do Grupo D, que também teve a vitória da Real Sociedad sobre o Benfica.



O chileno Alexis Sánchez, escalado como titular no lugar do francês Marcus Thuram, justificou a confiança depositada nele pelo treinador Simone Inzaghi ao abrir o placar aos 19 minutos, o seu primeiro gol pelo time 'nerazzurro' desde o seu retorno após uma temporada no Olympique de Marselha.



Desta forma, o ex-jogador do Barcelona, de 34 anos, se tornou o jogador chileno com mais gols marcados na história da Liga dos Campeões (16).



Mas Inzaghi, que também deixou jogadores como Nicolo Barella e Federico Dimarco no banco, tendo em vista um jogo contra a Roma no fim de semana, se deparou com um Salzburg ousado, que contou com um excelente Roko Simic, filho do ex-jogador da seleção croata Dario Simic, que teve uma passagem pela Inter (1999-2002).



No início do segundo tempo (57'), os austríacos empataram com um gol do israelense Oscar Gloukh, que já havia levado perigo à meta do goleiro Yann Sommer logo aos 4 minutos de jogo.



Mas o atual líder da Serie A voltou a ficar em vantagem sete minutos depois, num pênalti convertido pelo turco Hakan Calhanoglu (64').



A entrada em campo de Thuram pouco depois e o seu entrosamento com o argentino Lautaro Martínez acabaram com as últimas esperanças austríacas, embora o gol do argentino tenha sido anulado por impedimento de Davide Frattesi.



"Não havia nenhum sinal de que eles pudessem empatar porque, fora os primeiros 15 minutos, não nos sentimos em perigo", disse Inzaghi aos repórteres após a partida.



"Mas continuamos no jogo, chegamos perto e depois avançamos. É obviamente um sinal muito positivo", acrescentou o técnico.



O treinador do Salzburg, Gerhard Struber, elogiou os dois times: "A Inter é uma grande equipe, fizemos bem em não nos deixarmos intimidar pelo ambiente aqui em San Siro. Os rapazes demonstraram do primeiro ao último minuto o seu valor contra uma equipe muito boa", disse ele.



Com sete pontos, a Inter se aproxima das oitavas de final, mas terá de elevar o nível de seu jogo se quiser repetir a boa campanha de 2022-23, na qual chegou à final da Liga dos Campeões (em que acabou perdendo para o Manchester City).



A líder da chave, também com sete pontos, mas em vantagem no saldo de gols, é a Real Sociedad, que nesta terça bateu o Benfica por 1 a 0 em Lisboa.



O único gol do jogo no Estádio da Luz foi marcado pelo meia Brais Méndez no segundo tempo (63').



Com os resultados, o RB Salzburg fica em terceiro no grupo com três pontos, enquanto o Benfica é o lanterna sem ainda ter pontuado e marcado um único gol na Champions até aqui.