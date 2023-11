Bayern vence Galatasaray e se aproxima das oitavas da Champions

436

Jogando na Turquia, o Bayern de Munique venceu o Galatasaray por 3 a 1 nesta terça-feira (24), conseguindo sua terceira vitória em três rodadas neste início de Liga dos Campeões, e se aproximou das oitavas de final como líder isolado do Grupo A.



Num duelo em que os donos da casa tiveram várias chances que não conseguiram aproveitar, o Bayern foi mais eficiente e foi às redes com Kignsley Coman (8'), Harry Kane (73') e Jamal Musiala (78'), enquanto o argentino Mauro Icardi (30') descontou para o time turco cobrando pênalti de cavadinha.



"É uma vitória muito importante. Eles nos pressionaram no primeiro tempo, mas jogamos melhor no segundo", disse Kane em entrevista ao Prime Video.



"Estamos melhorando semana após semana. Foi uma tarde difícil, mas este tipo de vitória nos dá confiança", acrescentou o atacante inglês



O Gigante da Baviera, que soma 37 jogos seguidos sem perder na fase de grupos da Champions não desperdiçou as oportunidades que teve para derrotar o Galatasaray, que até agora estava invicto na temporada.



Com este resultado, o Bayern se mantém com 100% de aproveitamento na chave, enquanto o time de Istambul ocupa provisoriamente a segunda colocação com 4 pontos.



Ainda nesta terça, o Copenhagen (3º, 1 ponto) fecha a rodada visitando o Manchester United, que ainda busca seus primeiros pontos depois de duas derrotas consecutivas.