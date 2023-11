Bill Kenwright, presidente do Everton, morre aos 78 anos

436

O Everton anunciou nesta terça-feira (24) a morte, ocorrida na segunda, do seu presidente Bill Kenwright, aos 78 anos, depois de ter atuado durante quase 20 anos como dono dos 'Toffees' de Liverpool, sua cidade natal.



O produtor de cinema e teatro "faleceu tranquilamente ontem à noite, aos 78 anos, rodeado pela sua família e entes queridos", anunciou o clube que ele presidia desde 2004.



O Everton "perdeu um presidente, um líder, um amigo e uma inspiração", diz o clube em seu comunicado, em que destaca a sua longevidade como dirigente dos 'Toffees', durante "um período de mudanças sem precedentes no futebol inglês".



Depois de se tornar membro do conselho de administração em outubro de 1989, Kenwright foi nomeado vice-presidente em 1999, cinco anos antes de suceder seu amigo Philip Carter como presidente.



Sob a sua direção, relembrou o Everton, o clube conseguiu terminar 12 vezes no "Top 8" do Campeonato Inglês, participou seis vezes de competições europeias e disputou uma final da Copa da Inglaterra em 2009.



X