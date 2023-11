Opositor russo Navalny denuncia que está novamente em isolamento

436

O opositor russo Alexei Navalny denunciou, nesta terça-feira (24), que foi posto novamente em confinamento solitário, um dia após as autoridades prisionais retirarem seu material de escrita, único meio de comunicação com o mundo exterior.



"Aqui estou novamente em regime de isolamento. Por 12 dias", escreveu ele na rede X (antigo Twitter).



Navalny é uma dais principais vozes da oposição russa na última década. Ele mobilizou manifestações maciças contra o governo de seu país, antes de ser preso em 2021 por acusação de fraude.



O opositor foi detido ao retornar da Alemanha, onde foi hospitalizado após ser vítima de um envenenamento na Rússia. Em agosto, foi condenado a 19 anos de reclusão por "extremismo" e desde então está em uma prisão de segurança máxima perto de Moscou.



Durante mais de dois anos e meio, alternou períodos de isolamento com condições de detenção mais ou menos rigorosas.



De acordo com sua porta-voz, Kira Iarmych, esta é a "21ª vez" desde sua prisão que o advogado é posto em uma cela solitária.



"Ao todo, terá passado 236 dias em uma cela desse tipo", divulgou na rede X.



O ativista não participou de uma audiência na segunda-feira, o que gerou preocupação entre seus seguidores.



"Ele foi privado de seu material de escrita. Por esse motivo, ele se recusou a sair de sua cela para a [audiência]", afirmou mais tarde um de seus contatos próximos, Ivan Zhdanov.



"A polícia entrou em sua cela e o arrastou à força para o escritório do investigador", acrescentou na rede X.



Navalny se comunica, sobretudo, por mensagens enviadas a seus advogados, posteriormente publicadas nas redes sociais.



