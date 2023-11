Colisão de cargueiros deixa um morto e quatro desaparecidos no Mar do Norte

436

Uma colisão entre dois navios cargueiros no Mar do Norte nesta terça-feira (24), na qual um deles naufragou, deixou um morto e quatro desaparecidos, segundo os serviços de resgate, que enviarão mergulhadores ao local do naufrágio na esperança de encontrar os desaparecidos.



O choque, cujas causas ainda são desconhecidas, ocorreu por volta das 5h (00h, no horário de Brasília), 22 km a sudoeste da ilha alemã de Helgoland.



"Havia sete pessoas a bordo do navio naufragado. Quatro ainda estão desaparecidas, duas foram resgatadas, e uma foi encontrada morta", segundo um balanço provisório do Serviço alemão de Busca e Salvamento (DGzRS).



Apesar das intensas buscas aéreas e marítimas, os desaparecidos não foram encontrados, disse Robby Renner, chefe dos serviços de resgate.



"Existe a possibilidade, e eu apenas insisto na possibilidade, de que eles ainda estejam no barco", declarou. Por isso, os mergulhadores vão "ver se ainda há sinais de vida" nos destroços, a cerca de 30 metros de profundidade.



"Estamos fazendo tudo o que podemos para salvar vidas", acrescentou.



O capitão Michael Ippich, diretor dos serviços alemães de resgate marítimo, afirmou, por sua vez, que a temperatura da água é de 12ºC.



"A esta temperatura pode-se sobreviver cerca de 20 horas, dependendo de sua condição e da roupa que veste", afirmou.



- Risco para o meio ambiente -



A menor das embarcações, "Verity", de 91 metros de comprimento e 14 metros de largura, afundou. Sob bandeira britânica, havia saído do porto alemão de Bremen e seguia para Immingham, no Reino Unido.



Estava carregada com aço e tinha cerca de 1,3 milhão de litros de combustível a bordo, afirmou Renner, que não descartou "um risco para o meio ambiente", garantindo que estão olhando com atenção para esta questão.



O segundo cargueiro, com 190 metros de comprimento e com bandeira das Bahamas, partiu do porto alemão de Hamburgo e seguia para La Coruña, na Espanha.



O "Polesie", da empresa polonesa Polsteam, levava 22 pessoas a bordo e não afundou diante da colisão. Ele resgatou "um marinheiro filipino", sobrevivente do "Verity", durante as operações de resgate, disse à AFP o porta-voz da companhia, Krzysztof Gogol.



Equipes de salvamento e vários helicópteros estão na localidade, que também receberá equipes médicas para realizar atendimentos.



A zona do acidente é varrida por ventos de velocidade 6 na escala Beaufort (entre 40 e 50 e ondas de três metros.



Segundo o porta-voz do Serviço alemão de Busca e Salvamento (DGzRS), Christian Stipeldey, o navio de cruzeiro de propriedade da britânica P&O; Cruises "Iona" também está no local para prestar apoio ao atendimento clínico das vítimas.