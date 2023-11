Presidente do Irã lamenta 'falta de unidade' de países muçulmanos sobre Gaza

436

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, lamentou nesta terça-feira (24) a "falta de unidade" dos países muçulmanos, que segundo ele, poderiam ter prevenido a "agressão" de Israel contra a Faixa de Gaza.



Raisi pediu o "fortalecimento da cooperação" entre os países da região para "resolver seus problemas" evitando a intervenção de "países estrangeiros".



O presidente falou durante um evento de recepção do novo embaixador da Arábia Saudita no Irã, nomeado após sete anos do rompimento de relações diplomáticas entre Teerã e Riade.



Segundo ele, "uma posição unida e integrada do mundo muçulmano poderia ter evitado de maneira mais efetiva a opressão e a agressão do regime sionista e os excessos de seus aliados ocidentais", de acordo com comentários transmitidos pela agência de notícias Irna.



O Irã critica frequentemente o papel dos Estados Unidos, que reforçou sua presença militar no Oriente Médio desde o início da guerra entre Israel e o grupo islamita palestino Hamas.



Em 12 de outubro, Raisi já havia pedido aos "países muçulmanos e árabes" que se organizassem para "acabar com os crimes" de Israel.



A guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada em 7 de outubro pelo ataque deste grupo islamita em solo israelense, que matou mais de 1.400 pessoas, a maioria delas civis.



A retaliação israelense na Faixa de Gaza deixou mais de 5.700 mortos, a maioria delas também civis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.