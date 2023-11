Colisão de cargueiros deixa vários desaparecidos na Alemanha

436

Várias pessoas estão desaparecidas após uma colisão de dois cargueiros no Mar do Norte, que se presume ter provocado o naufrágio de um dos navios, informou nesta terça-feira (24) o serviço de resgate marítimo da cidade alemã de Cuxhaven.



O acidente aconteceu às 5H00 locais (0H00 de Brasília, a 22 quilômetros ao sudoeste de Helgoland.



As autoridades afirmaram que presumem que a menor embarcação envolvida no acidente afundou.



O cargueiro em questão é o "Verity", com 91 metros de comprimento e 14 metros de largura, um navio de bandeira britânica que viajava do porto de Bremen (Alemanha) para Immingham (Reino Unido).



O outro cargueiro envolvido no acidente é o "Polesie", um navio de 190 metros de comprimento e 29 metros de largura, com bandeira das Bahamas, que viajava entre Hamburgo, na Alemanha, e La Coruña, na Espanha.



"Há vários desaparecidos", informou em um comunicado o Serviço de Resgate de Cuxhaven, que mobilizou várias embarcações para procurar os tripulantes dos cargueiros.