Wall Street fecha com resultados mistos após recuo no rendimento dos pepéis do Tesouro

Após abrir no vermelho, a bolsa de valores de Nova York terminou a sessão desta segunda-feira (23) com resultados mistos, após uma redução nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que alcançaram um máximo em 16 anos no início do dia.



O índice Dow Jones caiu 0,58%, para 32.936,41 pontos, enquanto o S&P; 500 baixou 0,17% (4.217,04) e o tecnológico Nasdaq subiu 0,27%, aos 13.018,33 pontos.



"As ações mudaram de tendência depois que os rendimentos dos títulos do Tesouro com vencimento em 10 anos cederam e se distanciaram da barreira psicológica de 5%" anual, destacaram os analistas da consultoria financeira Shaeffer's.



As taxas de juros desses papéis chegaram a ultrapassar os 5% no início do dia, seu nível mais alto desde 2007. No entanto, ao fechamento da bolsa, situavam-se em 4,84%.



Há oito dias, os rendimentos dos títulos da dívida começaram a subir com força devido a indicadores econômicos melhores que o esperado, apesar das altas taxas de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), e também impulsionados pelo aumento do risco geopolítico no Oriente Médio.



Na semana passada, o presidente do Fed, Jerome Powell, considerou que a inflação continua "muito alta" nos Estados Unidos e voltou a reiterar que não exclui um novo aumento dos juros, sua principal ferramenta para lutar contra o aumento de preços.



A elevação dos juros encarece o crédito e, assim, tende a desestimular o consumo e os investimentos para reduzir a pressão sobre os preços.



Além disso, na quinta-feira, os investidores receberão a primeira estimativa do crescimento da economia no terceiro trimestre.



O Fed de Atlanta, responsável por esse dado, aponta para um crescimento de 5,4% em projeção anual (o crescimento em 12 meses caso sejam mantidas as condições do momento da medição). Já os analistas do setor privado apontam para 4%, segundo o consenso do site de análise do mercado Briefing. Em ambos os casos, seriam resultados bastante sólidos.



Ademais, será conhecido esta semana o indicador de inflação PCE, o preferido do Fed, na próxima sexta-feira.



Muitas empresas também vão divulgar seus resultados, alguns muito aguardados pelo mercado, como Microsoft e Alphabet nesta terça. Já a Meta o fará na quarta, e Intel e Amazon na sexta.



Outras empresas como General Motors, General Electric, Kimberly Clark, Coca-Cola e 3M também vão apresentar seus resultados trimestrais a partir desta terça.



Entre os valores do dia, depois do anúncio de compra de sua rival Hess por 53 bilhões de dólares (R$ 235 bilhões, na cotação de hoje), os papéis da Chevron perderam 3,70%, para 160,65 dólares. Já a Hess Corporation, que esteve no azul durante quase todo o dia, terminou caindo 1,04%.