Hamas anuncia libertação de mais duas reféns

O movimento islamista palestino Hamas anunciou nesta segunda-feira (23) que libertou duas mulheres sequestradas durante seu ataque em território israelense no último dia 7, que estavam retidas na Faixa de Gaza, território sob seu controle.



O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, identificou as libertadas como Yocheved Lifschitz, de 85 anos, e Nourit Kuper, de 79, ambas de nacionalidade israelense e originárias do kibutz Nir Oz, onde foram sequestradas juntamente com os maridos, que ainda são mantidos reféns.



"Depois de terem sido devolvidas às forças israelenses, dirigem-se atualmente para um centro médico em Israel especialmente preparado para acolhê-las", afirmou, em um comunicado, o gabinete de Netanyahu, que agradeceu ao Egito e à Cruz Vermelha por sua contribuição para a libertação.



"Embora me faltem palavras para expressar meu alívio por saber que estão a salvo, continuo concentrada na libertação do meu pai e das 200 pessoas inocentes, ainda retidas em Gaza", disse, em nota, a filha de Yocheved, Sharone Lifschitz, de nacionalidade britânica.



O porta-voz do braço militar do Hamas, Abu Obeida, afirmou que as duas reféns foram libertadas "por razões humanitárias urgentes", graças à mediação do Catar e do Egito. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) informou que facilitou a libertação das reféns.



Três dias antes, tinham sido libertadas duas americanas, Judith Raanan e sua filha, Natalie.



Imagens exibidas pela emissora egípcia mostram as duas novas libertadas em ambulâncias, assim que chegaram à passagem de Rafah, no sul da Faixa de Gaza.



Em um vídeo difundido pelo braço militar do Hamas, as duas mulheres aparecem acompanhadas de membros do movimento, encapuzados e armados, servindo-lhes comida e bebida antes de entregá-las ao pessoal da Cruz Vermelha.



O movimento islamista acusou Israel de ter violado "em oito ocasiões os acordos sobre a operação de libertação que haviam sido fechados com os mediadores para que a mesma ocorresse com sucesso".



Segundo autoridades israelenses, mais de 220 cidadãos de Israel, estrangeiros e com dupla nacionalidade foram levados à força para o território palestino por combatentes do Hamas durante o ataque de 7 de outubro, que desencadeou uma guerra na qual Israel tem bombardeado incessantemente a Faixa de Gaza para "aniquilar" o movimento islamista.



Na noite desta segunda, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, exigiu a libertação de todos os reféns do Hamas para poder discutir um cessar-fogo entre Israel e o grupo islamista.



Segundo Israel, cerca de 1.400 pessoas morreram nos ataques do Hamas, a maioria civis e no primeiro dia. O movimento palestino estima em mais de 5.000 os mortos nos bombardeios a Gaza.