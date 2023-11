436

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (Acnudh) pediu, nesta segunda-feira (23), um "cessar-fogo humanitário imediato" na Faixa de Gaza, bombardeada diariamente por Israel desde a ofensiva do movimento islamista palestino Hamas contra seu território.



"O primeiro passo deve ser um cessar-fogo humanitário imediato, que salve as vidas dos civis mediante o fornecimento rápido e eficaz de ajuda humanitária a Gaza", declarou o titular do Acnudh, Volker Türk, em comunicado.