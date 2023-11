Assembleia Geral da ONU se reunirá na 5ª feira para abordar guerra Israel-Hamas

436

A Assembleia Geral da ONU vai se reunir na quinta-feira (26) para discutir a guerra desatada pelo ataque do Hamas em solo israelense, anunciou seu presidente, Dennis Francis, em carta aos Estados-membros.



A reunião será celebrada a pedido de vários países, em particular da Jordânia em nome do grupo árabe, além de Rússia, Síria, Bangladesh, Vietnã e Camboja, porque o Conselho de Segurança não conseguiu chegar a um acordo sobre uma resolução relativa a este conflito.



Na semana passada, o Conselho de Segurança da ONU, que costuma ficar dividido sobre a questão israelense-palestina, rejeitou inicialmente uma proposta russa que pedia um "cessar-fogo humanitário".



Apenas cinco dos 15 Estados-membros do Conselho apoiaram este texto, que condenava "toda violência contra civis e todos os atos terroristas", mas não nomeava o grupo islamista palestino Hamas, o que é inaceitável para Estados Unidos, Reino Unido e França.



Um segundo projeto de resolução elaborado pelo Brasil, que ocupa a presidência rotativa do Conselho em outubro, foi bloqueado pelo veto americano. Washington criticou o texto por não mencionar o "direito a se defender" de Israel, enquanto 12 países votaram a favor.



Antes da reunião da Assembleia Geral, às 10h locais (11h de Brasília) de quinta-feira, o Conselho de Segurança voltará a se reunir na terça-feira para abordar o tema. Espera-se que vários ministros das Relações Exteriores participem desta reunião, prevista há algum tempo.