Bayern e Real Madrid tentam manter campanha 100% na Champions; United precisa vencer

Bayern de Munique e Real Madrid tentarão conquistar a terceira vitória em três rodadas da Liga dos Campeões nesta terça-feira (24), enquanto o Manchester United precisa urgentemente somar pontos para se manter na luta pela classificação às oitavas de final.



. Sem Icardi e Goreztka



O Bayern visita o campo do Galatasaray com o desfalque confirmado de Leon Goreztka, operado no domingo devido a uma fratura na mão sofrida no sábado contra o Mainz, juntando-se assim a Serge Gnabry (braço quebrado), Noussair Mazraoui no lotado departamento médico do gigante da Baviera, Raphael Guerreiro e Dayot Upamecano (problemas musculares).



Já a equipe turca não poderá contar com seu artilheiro argentino Mauro Icardi. Autor de uma dobradinha no clássico contra o Besiktas, no sábado, o ex-jogador da Inter de Milão sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo que pode deixá-lo afastado por várias semanas. Um duro golpe para o time turco, líder do campeonato e segundo colocado na Liga dos Campeões, dois pontos atrás do Bayern.



. Hojlund enfrenta time que o revelou



Na outra partida do grupo A, o Manchester United não tem margem de erro contra o Copenhague. Sem pontuar nas duas primeiras rodadas, o clube inglês precisa somar os três pontos pontos e aposta na boa fase do jovem artilheiro dinamarquês Rasmus Hojlund (20 anos), autor de três gols na Liga dos Campeões, que enfrentará o clube que o revelou e no qual estreou como profissional.



Curiosamente, Hojlund, por quem o United pagou 75 milhões de euros à Atalanta no verão passado, ainda não estreou na Premier League.



Os 'Red Devils', no primeiro jogo em Old Trafford após a morte do lendário Bobby Charlton no sábado, não poderão contar com o brasileiro Casemiro, expulso na segunda rodada.



. Terra conquistada



O Real Madrid pode dar um passo gigante rumo às oitavas-de-final se conseguir a terceira vitória na visita ao Braga, teoricamente o adversário mais fraco do grupo.



O Real Madrid não perde um jogo em Portugal desde a derrota por 2 a 1 diante do Porto, na fase de grupos da temporada 1999-2000, e as suas últimas três visitas terminaram com vitória.



Bellingham e Vinicius Junior devem voltar a liderar o ataque do 14 vezes campeão europeu contra uma modesta equipe portuguesa que nas suas duas participações anteriores na Liga dos Campeões (2010-2011 e 2012-2013) não passou da primeira fase.



. Dupla de artilheiros



Lautaro Martínez e Marcus Thuram formaram rapidamente uma das melhores duplas de ataque do futebol europeu, com 16 gols entre eles nesta temporada em todas as competições.



Thuram conseguiu fazer o time e a torcida rapidamente esquecerem do belga Romelu Lukaku, que junto com Lautaro Martínez foi um dos destaques do vice-campeonato continental da Inter na temporada passada.



Lautaro está especialmente inspirado nesta temporada. No sábado, contra o Torino, marcou seu 12º gol em 11 partidas oficiais nesta temporada, e tem liderado a Inter, primeira colocada da Serie A.



O time de Milão conta com esta dupla para superar o Salzburg e se manter na liderança do grupo D, que divide com a Real Sociedad, para quem uma vitória em casa do Benfica a deixaria um pouco mais perto das oitavas de final.



. Diego Alonso estreia na Champions



O Sevilla, apesar de empatar em casa no fim de semana com o Real Madrid, ainda não decolou nesta temporada. Obteve resultados negativos que custaram o emprego a José Luis Mendilibar, treinador que levou a equipe andaluza à conquista da Liga Europa na temporada passada.



Depois de estrear no comando do Sevilla contra o Real Madrid, o técnico uruguaio Diego Alonso vai dirigir a equipe nesta terça-feira pela primeira vez na Liga dos Campeões, com a necessidade de conquistar a primeira vitória dos andaluzes para não se complicar na briga pela classificação, levando em conta, ainda, que o surpreendente líder Lens receberá o lanterna PSV e poderá se isolar no topo da tabela.