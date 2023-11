Movimento palestino Hamas diz ter libertado outras duas reféns

436

O Hamas informou, nesta segunda-feira (23), ter libertado duas mulheres sequestradas durante o ataque do movimento islamista palestino em território israelense, em 7 de outubro, e que o grupo mantinha como reféns desde então na Faixa de Gaza.



O porta-voz do braço militar do Hamas, Abu Obeida, afirmou, por meio de nota, que as duas reféns foram libertadas "por razões humanitárias urgentes", graças à mediação do Catar e do Egito.



A libertação, que ocorre três dias depois da de duas americanas, não foi confirmada até o momento pelas autoridades israelenses.



O movimento não revelou a nacionalidade das duas reféns, apesar de ter deixado transparecer que se tratava de duas israelenses, ao acusar Israel de ter recusado em um primeiro momento a libertação das mulheres.



Os islamistas acusam Israel de ter "violado em oito ocasiões os acordos sobre a operação de libertação que havia sido acordada com os mediadores para que esta fosse realizada com êxito".



Segundo as autoridades israelenses, mais de 220 cidadãos de Israel, estrangeiros e com dupla nacionalidade foram levados à força ao território palestino por combatentes do Hamas durante um ataque no território israelense em 7 de outubro, que desencadeou uma guerra na qual Israel tem bombardeado incessantemente a Faixa de Gaza, com o objetivo de "aniquilar" o movimento islamista.