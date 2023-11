436

O Hamas informou, nesta segunda-feira (23), ter libertado duas mulheres sequestradas durante o ataque do movimento islamista palestino em território israelense, em 7 de outubro, e que o grupo mantinha como reféns desde então na Faixa de Gaza.



O porta-voz do braço militar do Hamas, Abu Obeida, afirmou, por meio de nota, que as duas reféns foram libertadas "por razões humanitárias urgentes", graças à mediação do Catar e do Egito. A libertação não foi confirmada até o momento pelas autoridades israelenses.