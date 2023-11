436

A Assembleia Geral da ONU vai se reunir na quinta-feira para discutir a guerra desatada pelo ataque do Hamas em solo israelense, anunciou seu presidente, Dennis Francis, em carta aos Estados-membros.



A reunião será celebrada a pedido de vários países, em particular a Jordânia em nome do grupo árabe, além de Rússia, Síria, Bangladesh, Vietnã e Camboja, porque o Conselho de Segurança não conseguiu chegar a um acordo sobre uma resolução relativa a este conflito.