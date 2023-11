Tropas dos EUA são alvo de ataque na Síria

436

Tropas dos Estados Unidos foram alvo de um ataque na Síria, nesta segunda-feira (23), que não deixou vítimas, informou um funcionário americano, após um grupo confirmar ter lançado drones contra a coalizão internacional que combate o grupo jihadista Estado Islâmico (EI).



"Um ataque contra as forças americanas e da coalizão ocorreu nesta manhã na Síria. Não houve feridos, nem danos", afirmou o funcionário da Defesa dos EUA.



A fonte não forneceu detalhes sobre o ataque, mas um grupo que se autodenomina Resistência Islâmica no Iraque afirmou ter lançado drones contra as tropas americanas em Al-Tanf e Al-Malikiya, na Síria, onde os Estados Unidos destacou 900 soldados para combater o EI.



No domingo (22), Washington anunciou o reforço de sua presença militar na região e alertou ao Irã e a organizações armadas próximas à República Islâmica contra qualquer tentativa de prolongar o conflito entre Israel e Hamas no Oriente Médio.



Facções armadas pró-Irã ameaçaram atacar os interesses dos EUA diante do apoio de Washington a Israel desde que o grupo islamita palestino Hamas matou mais de 1.400 pessoas em sua ofensiva em 7 de outubro.



Já os bombardeios em represália israelenses à Faixa de Gaza deixaram mais de 5.000 mortos, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas.