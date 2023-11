Irã organiza reunião diplomática para reconciliar Azerbaijão e Armênia

436

Os chefes da diplomacia armênia, azerbaijana, russa, turca e iraniana se reuniram nesta segunda-feira (23) em Teerã para tentar reduzir as tensões entre Baku e Ierevan, desde a vitória relâmpago do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh, um enclave até então nas mãos de separatistas armênios.



A reunião coincidiu, no entanto, com o início dos exercícios militares do Azerbaijão com a Turquia, perto da fronteira com a Armênia.



Segundo o Ministério da Defesa do Azerbaijão, as manobras ocorrem em Baku, a capital, no enclave azerbaijano de Nakhchivan, que faz fronteira com Armênia, Turquia e Irã, assim como em "territórios libertados".



O ministério não especificou onde neste último caso, embora a fórmula possa designar o próprio Nagorno-Karabakh ou áreas vizinhas.



O objetivo é "melhorar o comando militar" e "garantir a interoperabilidade no combate" entre os dois países aliados, Azerbaijão e Turquia.



Em Teerã, capital iraniana, os ministros discutirão a paz no sul do Cáucaso, onde estão localizados os dois países.



O ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir Abdollahian, considerou que a reunião poderia constituir "a pedra angular no caminho para o estabelecimento da paz e o fim dos desafios no sul do Cáucaso".



A reunião também procura demonstrar que eles não precisam dos países ocidentais para resolver conflitos.



"Os problemas da região não podem ser resolvidos com a intervenção de forças estrangeiras", declarou o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, segundo o site da Presidência.



Em setembro, o Azerbaijão alcançou uma vitória militar impressionante, em apenas 24 horas, contra os separatistas armênios de Nagorno-Karabakh.



Desde então, esta região montanhosa do Cáucaso foi esvaziada de grande parte da sua população, com a saída de mais de 100 mil dos 120 mil armênios oficialmente registrados.



Antes dessa vitória, Azerbaijão e Armênia travaram duas guerras pelo controle deste enclave montanhoso, uma entre o final da década de 1980 e o início da década de 1990, quando a URSS se desintegrou, e a outra no final de 2020, vencida pelo Azerbaijão.