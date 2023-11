Djokovic e Swiatek vão iniciar a temporada de 2024 na United Cup

436

O número 1 do ranking da ATP, Novak Djokovic, e a número 2 do ranking da WTA, Iga Swiatek, iniciarão a temporada 2024 na Austrália, disputando a United Cup, torneio misto por países cujo sorteio foi realizado nesta segunda-feira.



Em Perth, a Sérvia enfrentará a República Tcheca e a China, enquanto a Polônia terá pela frente a Espanha e um terceiro país a ser determinado.



Os Estados Unidos, atual campeão deste torneio, jogarão com Taylor Fritz e Jessica Pegula contra Austrália e Reino Unido, enquanto a Grécia, segunda cabeça-de-chave, enfrentará o Canadá e um terceiro país com seus dois número 1, Stefanos Tsitsipas e María Sakkari.



Aos 35 anos e retornando após licença maternidade, Angelique Kerber comandará a seleção alemã, que jogará em Sydney contra Itália e França.



Por fim, o grupo F será formado por Croácia, Holanda e a Noruega de Casper Ruud.



Cada equipe, formada por três jogadores masculinos e o mesmo número de mulheres, participará de uma fase de grupos contra dois adversários, disputando duas partidas individuais masculinas, duas partidas femininas e uma dupla mista.



Os campeões de cada grupo se classificarão para a fase final, onde os três vencedores das eliminatórias e o melhor segundo colocado avançarão para as semifinais, que assim como a final será realizada em Sydney.



O torneio, cuja segunda edição será disputada de 29 de dezembro a 7 de janeiro, vai pagar 15 milhões de dólares em prêmios e distribuirá pontos para os rankings da ATP e da WTA.